Почему не исполнен план по ЭТП на сырую нефть, объяснили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, почему не исполнен план по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, план по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть не исполнен в связи со снижением объемов добычи сырой нефти и проведением капитального ремонта на месторождении Тенгиз», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, неисполнение плана по НДС на импорт обусловлено снижением объемов импорта из третьих стран за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% или на 875 млн долл., в том числе в июле текущего года – на 26% или на 645 млн долл.

«Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет штрафов, пени, санкций и взысканий, налагаемых госорганами. Доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 2 трлн 547 млрд тенге», - отметил министр.

«План перевыполнен на 332 млрд тенге, из них по налогам - на 280 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - заключил глава Минфина.