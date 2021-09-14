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    11:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему не исполнен план по ЭТП на сырую нефть, объяснили в Минфине

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, почему не исполнен план по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, план по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть не исполнен в связи со снижением объемов добычи сырой нефти и проведением капитального ремонта на месторождении Тенгиз», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, неисполнение плана по НДС на импорт обусловлено снижением объемов импорта из третьих стран за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% или на 875 млн долл., в том числе в июле текущего года – на 26% или на 645 млн долл.

    «Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет штрафов, пени, санкций и взысканий, налагаемых госорганами. Доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 2 трлн 547 млрд тенге», - отметил министр.

    «План перевыполнен на 332 млрд тенге, из них по налогам - на 280 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - заключил глава Минфина.

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    Нефть Экономика
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