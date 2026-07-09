Почему на трассе Костанай — Рудный снизили скорость

На участке республиканской трассы Костанай — Рудный скоростной режим был снижен со 110 до 80 км/ч для повышения безопасности дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали изменение скоростного режима на участке автодороги республиканского значения KAZ-19 «Костанай — Карабутак» между Костанаем и Рудным.

Как пояснили в ведомстве, данный участок относится к автодороге I технической категории с четырьмя полосами движения, где ранее максимально разрешенная скорость составляла 110 км/ч. При этом по трассе ежедневно проходит до 18–20 тысяч транспортных средств, включая значительный поток грузового и транзитного транспорта.

По данным полиции, с 2023 по 2026 годы на этом участке зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий без учета аварий с исключительно материальным ущербом. В результате ДТП погибли 10 человек, еще 64 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим было принято решение снизить максимально разрешенную скорость на участке от выезда из Костаная до последних дачных сообществ со 110 до 80 км/ч.

Кроме того, в пределах жилого массива Кунай установлены дорожные знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта», поэтому максимально допустимая скорость здесь составляет 60 км/ч.

В полиции отметили, что необходимость изменения скоростного режима связана с расположением вдоль дороги дачных кооперативов, нерегулируемых пешеходных переходов, автобусных остановок, светофорных объектов, кладбищ и объектов придорожного сервиса.

Ранее в Министерстве транспорта сообщили о планах расширить систему контроля средней скорости на платных автомобильных дорогах Казахстана.