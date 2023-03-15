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Почему напавший на школьников с топором не обучался на дому, объяснили в Минпросвещения

15 Марта 2023, 10:40
Почему напавший на школьников с топором не обучался на дому, объяснили в Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК объяснили, почему напавший на учащихся в школе Петропавловска подросток не обучался на дому ввиду состояния психического здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Психические расстройства и расстройства поведения включены в список заболеваний, при которых показано обучение на дому (приказ ҚР ДСМ-34). Вместе с тем, по информации Управления образования Северо-Казахстанской области, родителями обучающегося заключение ВКК в организацию образования не было предоставлено», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

В министерстве также напомнили, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» одним из основных принципов государственной политики в области образования является доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого лица.

При этом в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2022 года ДСМ – 34 «Об утверждении Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии» направление ребенка на обучение на дому при установлении наличия у него заболевания осуществляет врачебно-консультативная комиссия (ВКК).

Напомним, утром 13 февраля в школе 4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение топор и кухонный нож, после чего ранил двух десятиклассников и девятиклассника.


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