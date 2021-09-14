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    10:57, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему Нацбанк РК  повысил базовую ставку, объяснил Ерболат Досаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему Национальный банк РК повысил базовую ставку, объяснил глава финрегулятора Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дополнительным источником проинфляционного давления является рост доходов и потребления населения», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Глава Нацбанка добавил, что восстановление спроса подтверждается возобновлением товарооборота в результате роста реальных доходов населения на 1,5% за второй квартал текущго года. В свою очередь потребление домохозяйств растет на фоне ускорения заработной платы работников в реальном выражении на 10,4% за второй квартал текущуго года.

    «Таким образом, учитывая динамику и факторы роста инфляции, темпы восстановления экономики и, соответственно, усиливающееся давление со стороны спроса, Национальный Банк 13 сентября текущего года повысил базовую ставку на 0,25 процентных пункта - до 9,5%», - пояснил Ерболат Досаев.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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