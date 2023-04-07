Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Почему Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки

Серик Сабеков
7 Апреля 2023, 13:05
Почему Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил, почему было принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принималось на фоне замедления инфляционных процессов в стране. Впервые с начала 2022 года годовая инфляция снизилась и составила в марте текущего года 18,1%. Данное снижение было ожидаемо и учтено в прогнозах Национального банка. Месячная и базовая инфляция также демонстрируют снижение, но все еще остаются высокими», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге.

При этом, как отметил глава Нацбанка, частично реализовывается риск нестабильности инфляционных ожиданий, которые в феврале резко снизились, а в марте опять возросли.

«Таким образом, намечены некоторые позитивные тренды в инфляционных процессах страны, однако рано говорить об их устойчивом и стабильном понижательном характере. Несмотря на позитивную динамику, месячная величина инфляции все еще существенно превышает норму. Сохраняются и частично реализуются внутренние и внешние факторы, сдерживающие снижение инфляции и повышающие риски ее ускорения в будущем», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.


Нацбанк Казахстана   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане