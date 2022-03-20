Почему Нацбанк не может отказаться от Программы защиты тенговых вкладов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ответил на призыв депутатов отказаться от Программы защиты тенговых вкладов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ вкладов показал, что по состоянию на 1 февраля 2022 года порядка 93% счетов, попадающих под действие Программы, составляют вклады не более 3 млн тенге, при этом охват вкладов до 1 млн тенге составляет около 84%. Также, ввиду ограничения максимального объема средств на вкладе (до 20 млн тенге), принимаемого для расчета компенсации, фактическая база для расчета компенсации будет ниже общей суммы остатков на вкладах», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это ограничивает максимальный размер компенсации для крупных вкладчиков и, как следствие, понижает общий объем средств бюджета, который будет направлен на выплату компенсации по истечению срока Программы.

«Кроме того, фактический объем компенсации также может сложиться ниже за счет снятий с депозитов в течение срока Программы. Учитывая вышеизложенное, считаем, что в текущих неблагоприятных условиях необходимо уделять особое внимание поддержке финансовой и ценовой стабильности. Отказ от Программы может привести к потере доверия к национальной валюте, смене валютных предпочтений и, соответственно, резкому росту уровня долларизации», - заключил глава Нацбанка.