Почему наблюдение за выборами является защитой прав человека, объяснил Чингиз Лепсибаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему наблюдение за выборами является защитой прав человека, разъяснил президент ОФ «Eurasian expert Council» Чингиз Лепсибаев в ходе онлайн-семинара в рамках образовательного проекта «Академия НПО», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему мы рассматриваем процесс наблюдения за выборами, в том числе и независимого наблюдения, как защиту прав человека? Как мы знаем, в 1949 году, когда была создана Организация Объединенных Наций, ее концептуальным отличием от всех международных организаций, которые существовали до этого, было то, что ООН признала права человека не делом отдельных государств. Права человека являются делом международного сообщества. Соответственно, наблюдение за выборами, как процесс наблюдения за соблюдением отдельных прав - это, в первую очередь, право на участие, - является правозащитным делом. Поэтому в Казахстане и во всех других странах осуществляется международное наблюдение», - сказал Ч.Лепсибаев.

По его словам, ООН рассматривает наблюдение за выборами в контексте четырех измерений. Это условия для деятельности свободного, независимого гражданского общества: участие, недискриминация, достоинство, транспарентность и подотчетность. Право на участие в выборах - это право гражданина на участие в управлении своей страной. Независимое наблюдение дает возможность гражданам оценить, насколько государство и организаторы выборов в лице территориальных избирательных комиссий, центральной избирательной комиссии соблюдают установленные нормы.

Ч.Лепсибаев отметил, что впервые независимое наблюдение на выборах было осуществлено в 1983 году на Филиппинах и в 1987 году был создан Международный фонд избирательных систем (IFES). Закон «О выборах» Республики Казахстан и аналогичные законы, практически, всех других стран написаны по стандартам, определенным этим Фондом. Методологии наблюдения на выборах, используемые всеми международными организациями, также основаны на этих стандартах. Казахстанский Закон «О выборах» полностью соответствует международным стандартам.

Семинар проходит с участием представителей ЦИК РК и общественных организаций. Слушателям рассказали об организации выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов по пропорциональной системе, о международных стандартах наблюдения за выборами. Также спикеры разъясняют правовые основы наблюдения за выборами в Казахстане, и делятся опытом наблюдения в Казахстане и за рубежом.