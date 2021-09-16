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    17:23, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему наблюдается дефицит кадров в области биобезопасности в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чем обусловлен дефицит кадров в области биологической безопасности, рассказал вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дефицит квалифицированных кадров в области биобезопасности обусловлен неэффективной образовательной системой, в частности отсутствие в образовательной программе вопросов биологической безопасности, а также оттоком квалифицированных кадров в частный сектор ввиду недостаточности мер социальной поддержки и мотивации для них в госсекторе», - сказал Ерлан Киясов, представляя законопроект о биологической безопасности в Мажилисе.

    Как отметил вице-министр, в законопроекте говорится об обеспечении готовности служб к противодействию биологическим угрозам осуществляется путем:

    повышения социальной защиты сотрудников государственных предприятий и государственных учреждений, осуществляющих обращение с особо опасными патогенами; формирования кадрового резерва квалифицированных специалистов с возможностью их мобилизации; приведения в соответствие с международными стандартами материально-технического оснащения действующих лабораторий и строительство новых.

    Также, как пояснил вице-министр здравоохранения, система биологической безопасности базируется на пяти ключевых элементах:

    1) выявление посредством учета и мониторинга биорисков и биоугроз;

    2) единая система государственного управления в области биобезопасности;

    3) кадровые ресурсы;

    4) профилактика в области биобезопасности;

    5) коллекционная деятельность.

    Напомним, в Мажилисе представлен законопроект о биологической безопасности РК.

    Касательно обеспечения и улучшения системы биобезопасности Ерлан Киясов сообщил, что проектом закона предусматривается расходы на 2022-2024 годы на сумму более 25 млрд тенге по трем основным профильным министерствам (Минздрав, МОН, МСХ).


    Теги:
    Здравоохранение Парламент Безопасность Мажилис
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