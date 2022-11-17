Почему на портале eGov часто бывают сбои

17 Ноября 2022, 16:39

17 Ноября 2022, 16:39

Почему на портале eGov часто бывают сбои

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил на вопрос журналиста о том, почему так часто «падает» портал eGov, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Портал eGov является витриной, это некое окошко, через которое осуществляется прием заявок на оказание государственных услуг. Сами же государственные услуги оказываются в различных информационных системах госорганов, их очень много. В каждом министерстве есть информационная система для оказания госуслуг, их может быть несколько, в зависимости от того, как исторически путь цифровизации привел к текущему моменту. Когда мы говорим о том, что та или иная государственная услуга недоступна на портале, мы должны понимать, что за этим скрывается очень большая работа на бэке. Это не так, что не доступен сам портал или портал не работает, не принимает заявки. На самом деле в каждой государственной услуге очень много интеграционных сервисов, сервисов по обмену данными между различными государственными информационными системами, государственными базами данных. Если в данный момент не доступен хотя бы какой-то один небольшой сервис, который используется в других государственных услугах, это влечет за собой недоступность государственной услуги для конкретного пользователя, который пытается ее получить», - объяснил глава АО «Национальные информационные технологии».

По его словам, была значительно повышена стабильность работы портала eGov, в том числе других его компонентов: миграционные шлюзы, электронное правительство.

«Мы провели определенную работу над ошибками за последние два года. Значительно повысили доступность портала. Если вспомнить предыдущие времена, да, были определенные нарекания. Сейчас же хотел бы подтвердить, что в августе 2022 года произошел определенный сбой портала, но это был больше инфраструктурный вопрос, касающийся оборудования. Сам же портал сейчас стабилен, доступен. Большая часть госуслуг оказывается постоянно, без сбоев, интеграционные сервисы работают стабильно», - добавил Ростислав Коняшкин.