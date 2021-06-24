Почему МВК  не предложила законодательно утвердить обязательную вакцинацию от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему МВК и Минздрав на уровне Парламента не предложили законодательно утвердить обязательную вакцинацию от коронавируса? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас, во-первых, ситуация не требует отлагательств. Реагирование должно быть срочное. Чтобы войти в любое законодательство, ему предшествует длительное обсуждение не меньше полгода, а то и года. Конечно, данные подходы будем отрабатывать в целом. Но сейчас для нас очень важно принять решение. У нас есть на это правовые механизмы, которые мы сейчас задействуем», - пояснил министр здравоохранения.

Алексей Цой отметил, что у нас сохраняется право выбора для граждан.

«Добровольность в медицине сохраняется. Мы предоставляем право либо вакцинироваться, либо проходить ПЦР-тестирование. Все сейчас идет в правовом поле. В целом вопрос об обязательности всей вакцины по Казахстану дискутабельный. Его нужно проводить на общественных площадках, это требует дополнительного времени. Нужно понимать, что именно требование к вакцинации относится к отдельной особой категории, предприятиям: либо крупные, либо там, где идет контакт с гражданами, с населением. Сюда не попадают дети. У нас основное экономическое население, которое попадает под правила. Действующее законодательство позволяет нам это делать», - сказал Алексей Цой.

По словам министра, ситуация сейчас сложная. В Казахстан пришел индийский штамм.

«У нас нет права медлить. Сейчас все способы максимального охвата вакцинации хороши – чтобы максимально обеспечить коллективный иммунитет. Очень важно подстраховать как самих участников рынка, так и тех, кто приходит на предприятия, чтобы получать услуги», - добавил Алексей Цой.