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    18:36, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Почему МВК  не предложила законодательно утвердить обязательную вакцинацию от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему МВК и Минздрав на уровне Парламента не предложили законодательно утвердить обязательную вакцинацию от коронавируса? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас, во-первых, ситуация не требует отлагательств. Реагирование должно быть срочное. Чтобы войти в любое законодательство, ему предшествует длительное обсуждение не меньше полгода, а то и года. Конечно, данные подходы будем отрабатывать в целом. Но сейчас для нас очень важно принять решение. У нас есть на это правовые механизмы, которые мы сейчас задействуем», - пояснил министр здравоохранения.

    Алексей Цой отметил, что у нас сохраняется право выбора для граждан.

    «Добровольность в медицине сохраняется. Мы предоставляем право либо вакцинироваться, либо проходить ПЦР-тестирование. Все сейчас идет в правовом поле. В целом вопрос об обязательности всей вакцины по Казахстану дискутабельный. Его нужно проводить на общественных площадках, это требует дополнительного времени. Нужно понимать, что именно требование к вакцинации относится к отдельной особой категории, предприятиям: либо крупные, либо там, где идет контакт с гражданами, с населением. Сюда не попадают дети. У нас основное экономическое население, которое попадает под правила. Действующее законодательство позволяет нам это делать», - сказал Алексей Цой.

    По словам министра, ситуация сейчас сложная. В Казахстан пришел индийский штамм.

    «У нас нет права медлить. Сейчас все способы максимального охвата вакцинации хороши – чтобы максимально обеспечить коллективный иммунитет. Очень важно подстраховать как самих участников рынка, так и тех, кто приходит на предприятия, чтобы получать услуги», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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