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Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы

20 Августа 2021 15:22
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Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин объяснил, почему Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали именно в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алматы - крупный региональный центр финансовой и деловой активности. Тут сосредоточены и международные организации, не только системы ООН, но и другие представительства. Плюс город находится на небольшом расстоянии при перелете из Кабула. Плюс развитая транспортная сеть из аэропорта Алматы. Совершается достаточно большое количество международных авиарейсов», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, решение было принято быстро.

«Решение было принято достаточно быстро Главой государства. С момента обращения до окончательного решения прошли считанные часы. На самом деле руководство ООН рассматривало несколько вариантов временного перемещения персонала. Нами также было предложено в качестве альтернативы Алматы. Руководство приняло такое решение», - отметил спикер.

«Условия полностью за счет бюджета ООН – это и проживание, и в будущем, когда они найдут место для работы, все будет спонсироваться за счет ООН. Мы окажем содействие в подборе зданий, офисных помещений, которые будут соответствовать всем бюджетным требованиям, по безопасности, по нормативам размещения сотрудников», - заключил представитель МИД РК.



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#ООН   #МИД РК   #Алматы   #Афганистан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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