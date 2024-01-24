Почему МЧС не оповестило о землетрясении – депутат назвала возможные причины

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев поднял вопрос отсутствия оповещения со стороны МЧС о начале землетрясения, которое произошло в ночь с 22 на 23 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вчерашнее землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан…. Google через андроиды сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили об этом информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национального оператора. Возникает резонный вопрос - кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или может Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи? В рамках этого законопроекта какое решение мы можем найти?», - сказал Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса во время обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации».

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, возможно был какой-то сбой.

- Действительно, у нас был констатирован сбой, кто в этом виноват, сейчас, я думаю, вопрос этот разбирается предметно. Я думаю, источник информации где-то не вовремя подал информацию, где-то, может быть, не сработала система оповещения. У нас на сегодня в действующем законе есть обязательство оператора связи по рассылке коротких сообщений. Но короткие сообщения в сроках никаким образом не ограничены. Они могут рассылаться в течение дня и так далее. Поэтому здесь мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений, это в тех случаях, когда ЧС, они должны быть короткие и мгновенные - одновременно рассылаться пользователям, - сказала Е. Смышляева.

Она также подчеркнула, что в стране еще не введены в промышленную эксплуатацию широковещательные технологии рассылки.