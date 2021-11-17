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Почему лучше вакцинировать детей в школах – Ажар Гиният

17 Ноября 2021 14:37
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Почему лучше вакцинировать детей в школах – Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Айжан Есмагамбетова посетили столичную школу-лицей № 71, чтобы проконтролировать ход вакцинации детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается вакцинации детей в школе, то это привычная среда для ребенка. Во-вторых, это безопасная среда для школьников, потому, что в поликлинику приходят и другие люди, сейчас вирусно-эпидемиологический период. Поэтому, чтобы не подвергать здоровье детей опасности, мы решили проводить вакцинацию и в школьных прививочных кабинетах», – сказала Ажар Гиният в беседе с журналистами.

По ее словам, дети в плановом порядке будут прививаться, чтобы не создавать риска передачи вируса, помногу детей собираться не будет.

«Есть кабинет, где нужно находиться полчаса после прививки, то есть, условия созданы. Особенно хорошие условия созданы в новых школах, там каждому ребенку уделяется внимание. С одной стороны, учителя знают о том, что ребенок привился, вместе с врачами следят за его состоянием. Хочу поблагодарить руководителей школы, которые помогают медицинским работникам. Если дети будут болеть, школы будут закрываться на карантин, то и качества образования не будет», – отметила вице-министр.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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