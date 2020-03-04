Почему легкая промышленность важна для Казахстана, объяснила Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева объяснила необходимость развития легкой промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Легкая промышленность – это самый проблемный сектор промышленности Казахстана. Долгое время отрасль несправедливо находилась на периферии нашего внимания за счет гипертрофированной роли в экономике добывающих отраслей. Легкая промышленность является одной из возможностей для диверсификации экономики, особенно на фоне снижения запасов полезных ископаемых, падения цен на нефть и очередной приближающейся волны кризиса», - сказала Дарига Назарбаева на Парламентских слушаниях в Сенате.

По ее словам, легкая промышленность – социально значимая отрасль.

«Она обеспечивает высокую занятость населения, в основном среди женщин. На сегодняшний день 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины. Они обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ. Именно женщинам принадлежит основная доля стартапов в легкой промышленности. Именно их активности мы обязаны тому, что отрасль начинает возрождаться», - отметила спикер Сената.

Она напомнила, что во времена Казахской ССР легкая промышленность включала в себя 14 отраслей и 69 промышленных объединений и предприятий. В отрасли в 1985 году работали около 203 тысяч человек.

«Выпускалось более 2 тысяч наименований продукции, доля продукции отрасли в общем объеме производства республики составляла более 15%, а в легкой промышленности Советского Союза - 4%. То есть, все предпосылки для развития нашей отрасли есть. Такая картина в советские времена объяснима, потому что рынок наш был закрыт, очень сильно был ограничен ввоз импортной продукции, поэтому внутренний рынок, особенно в сфере легкой промышленности развивался на очень высоком уровне», - подчеркнула Д. Назарбаева.