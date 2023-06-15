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Почему крошится новый асфальт, ответил аким Шымкента

Автор:  
Шынар Хамитова
15 Июня 2023, 15:23
Почему крошится новый асфальт, ответил аким Шымкента Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким города Шымкента Мурат Айтенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал, почему крошится недавно уложенный асфальт кольцевой дороги «А-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было сказано, что кольцевая дорога «А-2» будет завершена в 2024 году. Но есть много сомнений, что она будет завершена в этот срок. Говорить что-либо о качестве еще сложнее. Потому что вновь построенная часть дороги уже находится в непригодном для использования состоянии. Даже после строительства дороги сколько лет будет гарантироваться качество?» - спросил представитель СМИ.

По словам акима, неровный асфальт был уложен временно.

«Во избежание пробок в городе мы работаем над тем, чтобы попеременно блокировать оба направления дороги. Но проект не закончен. Это то, что временно закладывается, за счет подрядчика. Даже качество асфальта там ухудшается. Но он был заложен на один год. Завтра, после отделки обоих покрытий, они будут зашпаклеваны и будет уложен новый асфальт», — сказал Мурат Айтенов.


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