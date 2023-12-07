Почему корейцы живут долго: секреты традиционной медицины

Взглянув на повседневную жизнь в Корее, невольно восхищаешься тем, как пожилые граждане поддерживают активный образ жизни, не уступая молодому поколению. Средняя продолжительность жизни корейцев сегодня превышает 80 лет. А прогнозы министерства социального обеспечения страны предвещают дальнейший рост числа долгожителей. Но какие именно факторы повлияли на такие удивительные показатели? Корреспондент агентства Kazinform решила узнать о секретах долголетия корейского народа, поговорив с генеральным менеджером Национального института традиционной корейской медицины Байк Юсангом.

По словам Байк Юсанга, в первую очередь, значительное влияние на здоровье корейцев оказывает окружающая среда.

— Окружающая среда очень важна для поддержания здоровья любого человека. В Корее зачастую царит благоприятная атмосфера с ясным небом, чистой водой и приятным климатом. Другим важным аспектом является география страны, представляющая собой горную местность. Многие лекарственные растения, используемые в традиционной медицине, произрастают именно в горах. Корейцы издавна употребляют эти растения и используют их также для приготовления блюд, — рассказывает генеральный менеджер института.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Третий элемент, по его словам, связан с особенностями питания людей. Вместо употребления большого количества мяса, корейцы предпочитают включать в свой рацион больше злаков, растений и овощей, тем самым, придерживаясь правильного питания.

Однако другим не менее важным фактором долголетия эксперт назвал философию традиционной корейской медицины.

— Корея, Китай и Япония практикуют традиционную медицину. Но она немного отличается с точки зрения своей цели. В то время как Китай и Япония фокусируются на устранении конкретной болезни, корейская традиционная медицина ставит перед собой задачу оживления и укрепления иммунитета, общей энергии организма. Это особенно выражено в методах лечения, где акцент делается на улучшении энергии для эффективного противостояния болезням, — объяснил Байк Юсанг.

Но что из себя представляет традиционная медицина? Эксперт отмечает, что основным методом лечения в этой стране является иглоукалывание.

— Лечение иглоукалыванием в Корее пользуется широкой популярностью, и это объясняется не только его удобством, но также высокой эффективностью. Такое лечение эффективно при различных острых заболеваниях, таких как простуды или желудочно-кишечные проблемы. Оно также находит применение при болях в мышцах, проблемах с пищеварением и заболеваниях нервной системы. Кроме того, этот метод успешно применяется для облегчения болевых ощущений в различных частях тела, — говорит генеральный менеджер института.

Помимо этого, по словам эксперта, неотъемлемой частью корейской медицины являются новые препараты, известные как «Кутум Эянг». Они стали широко популярными особенно в период пандемии COVID-19.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

— Эти лекарства разработаны специально для восстановления энергии, особенно когда она истощена из-за плохого аппетита или проблем с пищеварением. Уникальность препарата заключается в том, что он предлагает несколько вариантов в зависимости от конституции тела каждого пациента. Лекарства эффективны при различных симптомах, таких как высокая температура, головная боль и кашель, часто связанных с простудой. Важно отметить, что они предназначены не только для облегчения конкретных симптомов, но и для лечения общего недомогания, слабости и болей по всему телу, — пояснил Байк Юсанг.

Это не просто лекарство, доступное в обычных аптеках. Для получения этих препаратов корейцам необходимо обратиться в больницу традиционной медицины, пройти диагностику у врача и получить рецепт.

Такие лекарства, предназначенные для улучшения общего состояния здоровья и восстановления энергии, предлагаются в нескольких вариантах, учитывая индивидуальные особенности каждого человека. Эти продукты, созданные на основе профессиональных медицинских исследований, также экспортируются на мировые рынки.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Национальный институт традиционной корейской медицины — это общественное учреждение, созданное при министерстве социального обеспечения Кореи. Его задачи включают в себя общее развитие медицинской сферы в стране, продвижение и экспорт медицинской промышленности, а также привлечение иностранных пациентов. Кроме того, институт занимается производством, дистрибуцией и модернизацией корейской медицины.



