Рынок страхования в Казахстане растет, однако добровольные полисы пока не стали привычным инструментом для большинства граждан. Почему казахстанцы не спешат страховать жилье и жизнь и как рынок может измениться за десять лет — в материале Kazinform.

Почему казахстанцы пока не спешат страховать недвижимость

Казахстанцы пока не слишком активно страхуют недвижимость. По словам председателя Ассоциации страховщиков Казахстана Виталия Веревкина, наиболее востребованным остается страхование жилья, приобретаемого в ипотеку. В этом случае оформить полис требуют банки. При этом отношение к страхованию за последние пять-десять лет все же несколько изменилось.

— Люди все-таки начали пользоваться страховыми услугами. К примеру, сейчас за границу в турпоездки никто без полиса не выезжает, у нас существует автострахование, кто-то все-таки страхует жизнь, кто-то — здоровье. Подвижки есть, но не такие глобальные, как хотелось бы, — отмечает эксперт.

Фото: Facebook страница В.Веревкина

Точно определить долю владельцев недвижимости, имеющих добровольную страховку жилья, сегодня непросто. Как объясняет Виталий Веревкин, в страховой отчетности нет отдельного разделения между страхованием имущества физических и юридических лиц.

Почему же люди неохотно страхуют свое жилье добровольно? По мнению Веревкина, есть две основные причины. Первая — недостаток информации. Люди просто не знают, какие программы сегодня существуют на рынке.

— Кстати, на рынке достаточно большое количество предложений и они весьма интересные. Люди не заботятся о своем недвижимом имуществе, не знают эти программы и не видят в этом важности. Мне кажется, в этом основная причина, — отмечает эксперт.

Вторая причина — проблема становится очевидной, лишь когда происходит неприятность. Только тогда человек начинает задумываться: застраховано ли его жилье, сколько стоит страховка и что именно она покрывает. При этом, по словам Веревкина, страхование не обязательно является дорогим продуктом.

«Коробка» или индивидуальная программа

Сегодня существуют два основных подхода к страхованию недвижимости. Первый — так называемые «коробочные продукты». Это готовое типовое решение с заранее установленными условиями.

Например, страховая компания может предложить полис за 15 тысяч тенге в год, по которому выплата за отделку квартиры, если вас зальют соседи сверху, составит до 1 млн 250 тысяч тенге. Если же вы зальете соседей, то страховая компания может выплатить им до 625 тысяч тенге.

Но существует и индивидуальный продукт. Он особенно актуален для владельцев частных домов. Например, если большой и дорогой дом находится рядом с рекой и подвергается риску паводков или селевых потоков, набор страховых рисков будет совсем другим.

— Здесь уже начинается игра рисков. От чего она зависит? Прежде всего от того, где расположен ваш дом. К примеру, если дом находится в Акмолинской области, нет особого смысла страховать его от землетрясений или селевых потоков, поскольку такие риски для этого региона не характерны. Зато имеет смысл обратить внимание на наводнения. Кроме того, можно застраховать жилье от пожара и повреждений вследствие техногенных воздействий, например прорыва канализации. Здесь нужно прежде всего для себя каждому человеку понять, где находится его дом и каким рискам он подвержен. Все зависит от вас. Это уже индивидуальный подход, — отмечает эксперт.

При этом стоимость полиса будет зависеть от набора рисков. Одним из самых дорогих рисков является землетрясение.

На стоимость полиса также влияет франшиза.

Фото: Рrimeminister.kz

Обязательное страхование жилья

Вопрос о том, может ли страхование недвижимости стать обязательным, в Казахстане по поручению Президента уже обсуждается, отмечает Виталий Веревкин. В Концепции развития страхового рынка до 2030 года рассматривается создание специального Фонда на базе одной государственной страховой компании. Такой Фонд должен заниматься обязательным страхованием недвижимости от природных катаклизмов: природных пожаров, землетрясений и наводнений.

В качестве примера для Казахстана эксперт считает показательным опыт Турции. Там существует обязательное страхование жилья. Похожие системы действуют также в Кыргызстане и Азербайджане, хотя во всех этих странах остается проблема охвата.

— Чем показателен пример Турции? Два крупных землетрясения, которые там были. У них денег Фонда полностью хватило на компенсации разрушенного жилья. Но их Фонд формировался, конечно, не один день, — отмечает Виталий Веревкин.

Однако одного введения обязательного страхования, по его мнению, недостаточно. Государству необходимо создать понятный и устойчивый механизм компенсаций.

— По обязательному страхованию ответственности автовладельца он есть. Возможно, он сейчас работает не в полную меру, но по крайней мере вопрос о том, кто мне компенсирует убыток в случае ДТП, не стоит. Да, эта система тоже нуждается в серьезном реформировании, там много проблем, но она работает. Здесь то же самое. Государство должно сказать: ребята, мы создали систему обязательного страхования жилья, вот условия, вот договор, вот расценки. Когда произойдет какой-то убыток и у вас что-то случится, то вы, пожалуйста, к государству больше не ходите за компенсацией, не стойте возле акиматов и не просите деньги. Потому что государство создало ту систему, по которой вы можете за небольшие деньги получить соответствующую компенсацию, — поясняет механизм работы Виталий Веревкин.

Иными словами, в стране должны быть сделаны две вещи. Первая — компенсационная система с прозрачными правилами игры и с финансовой устойчивостью для того, чтобы люди пришли и получили деньги — компенсацию за утраченное жилье.

И второе — государство должно донести до каждого: платить за его уничтоженную недвижимость больше никто не будет, кроме страховой компании, куда он должен изначально обратиться.

Однако добиться полного охвата недвижимости будет непросто.

— Пока ни одной стране это не удалось. Даже если мы 30 процентов жилья охватим страхованием, не только обязательным, но и добровольным, то это уже будет очень серьезный показатель, — добавляет эксперт.

Коллаж: Kazinform; Midjourney

Страхование жизни

На первый взгляд, в сфере страхования жизни ситуация развивается заметно быстрее. Председатель правления АО «Компания по страхованию жизни Standard Life» Галым Амерходжаев приводит статистику: в 2019 году в Казахстане было чуть больше 3 млн договоров добровольного личного страхования, а в 2025 году — уже более 13 млн.

— Учитывая, что трудоспособного населения в Казахстане около 12 миллионов, кажется, что застрахован каждый первый. Но суть кроется в деталях. Объем рынка за эти же семь лет вырос в 5,5 раз — с 197 миллиарда до 1,08 триллиона тенге, при этом важно отметить, что продукты страхования жизни неоднородны и не ограничиваются классическим срочным страхованием, но покрывают широкий спектр потребностей. С одной стороны, мы действительно видим, как стремительно растет сектор пенсионных аннуитетов — еще в 2019 году весь рынок лайф-страхования заключил всего 4 491 договор пенсионного аннуитета на сумму 65 миллиардов тенге, а уже в 2025 году количество договоров выросло до 59 348 на сумму, превышающую 521 миллиард тенге, то есть фактический охват за семь лет увеличился в 13 раз, а объем рынка — в восемь раз. Если же говорить о договорах добровольного страхования жизни, которых в общем в прошлом году было заключено чуть меньше семи миллионов единиц, то львиная доля, а это 99,7 процента всех договоров, приходится на ненакопительное страхование. Значительную часть продаж по данному классу составляют страховки, которые люди оформляют «в нагрузку» при получении кредитов в банках. На продукты накопительного страхования приходится 0,3 процента от всех договоров, — отмечает Галым Амерходжаев.

Фото: личный архив Г.Амерходжаева

При этом картина по долям в объеме продаж несколько иная: по продуктам ненакопительного страхования в 2025-м году рынком собрано премий на сумму 190,3 млрд тенге, а по накопительному страхованию — 99,6 млрд тенге, но, учитывая специфику продукта, показатели собранных за год премий включают также премии по договорам, заключенным и в предыдущие годы.

— Если обратить внимание на динамику развития рынка в финансовых выражениях, то в допандемийном 2019 году году общий объем продаж программ добровольного страхования жизни составлял 76 миллиардов тенге, а в 2025 году — более 290 миллиардов, таким образом, за семь лет данный показатель вырос почти в четыре раза. Таким образом, можно отметить, что продукты страхования жизни с каждым годом интегрируются в жизнь казахстанцев все больше, что подтверждается как охватами, так и объемами продаж, — добавляет Галым Амерходжаев.

От «страшной темы» к финансовому инструменту

Отношение казахстанцев к страхованию жизни также меняется. До 2018 года рынок, по словам эксперта, стагнировал. Страхование жизни воспринималось преимущественно в мрачном контексте — как выплата в случае смерти. Сейчас парадигма постепенно меняется.

— Люди начинают видеть в полисе не просто защиту от трагедии, а прагматичный финансовый инструмент. Те, у кого есть свободные средства, используют накопительное страхование для получения юридической защиты или доходности, в случаях, когда страховой риск не наступил. Настоящий перелом в сознании начался, когда страховые инструменты государство интегрировало в госпрограммы, такие как «Келешек». Когда полис становится способом гарантированно накопить ребенку на обучение в вузе, да еще и с государственной премией, он превращается из «лишних затрат» в «инвестиции в будущее». Нормой для каждой семьи это еще не стало, так как общество и рынок только начали переживать развитие культуры страхования, но мы определенно движемся в этом направлении, — отмечает Галым Амерходжаев.

Кто страхует жизнь?

У каждого страхового продукта своя аудитория. Пенсионные аннуитеты чаще оформляют люди, которые значительную часть трудовой жизни работали официально и к 45 годам успели накопить достаточный объем пенсионных накоплений в ЕНПФ. Здесь отдельную группу составляют люди, работающие в промышленных регионах на вредных производствах. Благодаря дополнительным профессиональным пенсионным взносам в размере 5% от заработной платы они могут накопить необходимую сумму на пенсионном счете.

Накопительное страхование, по словам Галыма Амерходжаева, чаще выбирают женщины старше 40 лет — ранние миллениалы и поздние «иксы».

Отдельная аудитория — молодые родители, которые могут использовать программы накопительного страхования в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Фото: freepik

Почему люди все еще не страхуют жизнь?

По мнению Галыма Амерходжаева, здесь действует целый комплекс факторов. Первый — экономический. Не у всех есть свободные средства для долгосрочного планирования на 10-20 лет вперед.

Второй —недоверие. Оно во многом связано с опытом 90-х годов, когда люди теряли свои сбережения.

Третий фактор — суеверия и внутреннее отрицание вероятности риска.

— В людях часто сидит страх, что «страховать жизнь — значит накликать беду», и в то же время убежденность, что страховой риск может случится с кем угодно, кроме самого человека, что также часто подкрепляется отсутствием соответствующих кейсов, когда риск наступил у застрахованного человека из личного окружения, — отмечает эксперт.

Нужно ли делать страхование жизни обязательным?

По мнению Галыма Амерходжаева, обязательное страхование жизни — это не лучший путь.

— Ни в коем случае. Опыт обязательного автострахования показывает: принуждение собирает деньги, но убивает культуру. В условиях, когда у людей и так много долгов, обязательное страхование жизни воспримут как новый налог. Начнется сопротивление, и сама идея будет дискредитирована, — считает эксперт.

Эффективный путь, по его словам, только один: государство должно быть соинвестором. Потребность рождается там, где есть экономическая выгода.

— У нас уже есть отличные инструменты. Это налоговые вычеты (когда вы возвращаете 10 процентов от зарплаты, не уплачивая с этой суммы ИПН) и субсидии по программам вроде «Келешек», где государство дает стартовый капитал и начисляет премии от пяти до семи процентов. Именно живая монетизация выгоды побудит людей покупать полисы. Да и для государства лучше заинтересовать граждан позаботиться о своих близких заранее, оформляя полисы страхования, чем увеличивать социальную нагрузку на бюджет. И государство это понимает, поэтому оно сегодня не только регулирует, но стремиться развивать рынок, — добавляет Галым Амерходжаев.

Коллаж: Kazinform, freepik

Каким будет рынок через десять лет?

Если говорить о страховании жизни, то к 2036 году рынок, по прогнозу Амерходжаева, может измениться кардинально. Он выделяет пять основных трендов.

Первый — гибридные продукты. Unit-Linked-программы позволят людям через страхование инвестировать в мировые акции и облигации.

Второй — развитие такафула. Исламское страхование может привлечь на рынок новую аудиторию.

Третий — «невидимое» страхование. Все больше процессов будет переходить в смартфоны: оценка рисков с помощью фитнес-браслетов по принципу «плати как живешь», а оформление полиса будет происходить буквально в один клик в банковском приложении.

Четвертый — развитие добровольного медицинского страхования. Выход ОСМС в конкурентную среду, по мнению эксперта, может косвенно дать дополнительный толчок этому развитию.

Пятый — дальнейший рост пенсионных аннуитетов. Их объем, как ожидается, будет увеличиваться ежегодно, поскольку рост зарплат и пенсионных накоплений опережает рост показателей, к которым привязаны пороги входа в аннуитетные программы.

Однако для того, чтобы страхование действительно стало массовым, потребуется время.

— Думаю, нам нужно от 10 до 15 лет непрерывного развития. Этот срок продиктован двумя объективными вещами. Во-первых, старением населения — экономически активные люди начнут массово обращаться к пенсионным аннуитетам для защиты своих финансов в нетрудоспособном возрасте. Во-вторых, должно сработать социальное доказательство. Рынок страхования растет. Соответственно, будет расти и количество кейсов со страховыми выплатами. Более того, все чаще крупные работодатели внедряют в свои соцпакеты программы медстрахования и в скором будущем этот продукт может стать одним из факторов конкуренции за квалифицированные кадры. Продуктам, действующим в рамках государственной образовательной накопительной системы, которые были внедрены на рынок страхования пару лет назад, нужно как раз около 10 лет, чтобы первые дети, которым родители открыли счета, достигли возраста поступления в вузы. Когда общество увидит тысячи реальных примеров, как страховые компании повсеместно производят выплаты, произойдет скачок доверия. Исторический скепсис будет сломлен, — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, что Казахстан вводит безналичные выплаты по автострахованию.