Почему казахстанцам все чаще отказывают в получении шенгенской визы

В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что казахстанцы зачастую подделывают документы, когда подают заявки на получение виз, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, данная проблема привела к тому, что увеличилось количество отказов получения шенгенских виз для казахстанцев.

- Предоставление документов, содержащих недостоверные факты для получения визы, наносит существенный вред имиджу Казахстана, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о реализации визового режима, а также ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказов на визы в будущем, – заявил Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Он добавил, что предоставление поддельных документов увеличивает срок рассмотрения заявок, так как посольству или консульству нужно больше времени на проверку всех данных. По данным МИД РК, чаще всего казахстанцы подделывают справки о работе, банковском счете или предоставляют фальшивую бронь в гостинице.

Айбек Смадияров призвал казахстанцев предоставлять верную информацию при заполнении заявок. В противном случае, увеличивается срок рассмотрения, повышается шанс отказа. Причем если подать повторную заявку через длительное время, то вероятность отказа также будет высока.