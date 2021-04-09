Почему казахстанскую вакцину разработали позже российской - пояснение ученых

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья объяснила, в связи с чем вакцина от коронавируса казахстанского производства была разработана позже по сравнению с российской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сравнивать две страны, то центров вирусологии, как вы знаете, более шести (в России - авт.). Промышленность у них развита, на сегодня на 6 заводах производится вакцина «Спутник V». Если сравнить с Казахстаном, то у нас работает один институт (НИИ), в котором трудятся 56 основных ученых-разработчиков. Сравнить с 2 тысячами ученых института нельзя - в четыре, а то пять раз меньше сил. Соответственно, это зависит и от скорости работы», - сказала Кунсулу Закарья в ходе пресс-тура, организованного на площадке НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области.

В то же время она отметила необходимость подготовки специалистов в Казахстане.

«На сегодняшний день стоит острый вопрос по подготовке опытных вирусологов, технологов для того, чтобы во время пандемии и карантинных мер в будущем мы могли быстро развернуть технологию и разработку производства необходимых вакцин», - добавила гендиректор НИИ.

Добавим, что НИИ проблем биологической безопасности имеет разрешение на работу с патогенами особо опасных инфекций (I-II групп патогенности). Сегодня в институте действуют 13 научных лабораторий. Разработаны и внедрены 67 наименований вакцин, тест-систем и биопрепаратов для здравоохранения и ветеринарии.

Ранее сообщалось, что 15 апреля завершится 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.

Напомним, в Научно-исследовательском институте биологической безопасности показали разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in.

Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля.

Между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин казахстанского производства.



