Почему казахстанскую вакцину разработали позже российской - пояснение ученых
«Если сравнивать две страны, то центров вирусологии, как вы знаете, более шести (в России - авт.). Промышленность у них развита, на сегодня на 6 заводах производится вакцина «Спутник V». Если сравнить с Казахстаном, то у нас работает один институт (НИИ), в котором трудятся 56 основных ученых-разработчиков. Сравнить с 2 тысячами ученых института нельзя - в четыре, а то пять раз меньше сил. Соответственно, это зависит и от скорости работы», - сказала Кунсулу Закарья в ходе пресс-тура, организованного на площадке НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области.
В то же время она отметила необходимость подготовки специалистов в Казахстане.
«На сегодняшний день стоит острый вопрос по подготовке опытных вирусологов, технологов для того, чтобы во время пандемии и карантинных мер в будущем мы могли быстро развернуть технологию и разработку производства необходимых вакцин», - добавила гендиректор НИИ.
Добавим, что НИИ проблем биологической безопасности имеет разрешение на работу с патогенами особо опасных инфекций (I-II групп патогенности). Сегодня в институте действуют 13 научных лабораторий. Разработаны и внедрены 67 наименований вакцин, тест-систем и биопрепаратов для здравоохранения и ветеринарии.
Ранее сообщалось, что 15 апреля завершится 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.
Напомним, в Научно-исследовательском институте биологической безопасности показали
Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля.
Между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин казахстанского производства.