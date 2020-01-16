Почему казахстанские железнодорожные вагоны ремонтируют за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему казахстанские железнодорожные вагоны ремонтируют не на отечественных предприятиях, а за рубежом, объяснил заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в 2019-2020 году планируется провести модернизацию порядка 85 вагонов. Модернизация предусматривает полное обновление вагонов», - сказал Асылхан Калдыкозов, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в СЦК.

По его словам, модернизация одного вагона будет стоить свыше 100 млн тенге при том, что новый вагон стоит свыше 400 млн тенге.

«У нас в Казахстане есть отечественный вагоностроительный завод, но он не справляется, на постсоветском пространстве есть такие заводы - в России, Украине и Беларуси. Это заводы, которые нас обслуживают. У нас порядка трех компаний, среди них самая крупная - Алматинский вагоноремонтный завод, но они не справляются. Вопрос стоит в том, чтобы кардинально улучшить качество вагонов», - пояснил Асылхан Калдыкозов.

Спикер добавил, что в январе уже прибудет первая партия модернизированных вагонов.

«Это европейские стандарты и европейское качество, для пассажиров будут созданы все условия. По сути, там все новое будет стоять. Часть ремонтируем в Беларуси, часть в Украине, часть в России», - добавил Асылхан Калдыкозов.