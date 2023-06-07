Почему казахстанские экспортеры остались без господдержки в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин ответил на вопрос депутатов касательно отсутствия господдержки для экспортеров в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году министерством были запланированы расходы в размере 600 млн тенге на субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам на совершаемые лизинговые сделки, которые подлежат страхованию со стороны АО «KazakhExport». Ни один экспортер не получил поддержку в 2022 году, а средства остались неосвоенными. Бизнес остался без поддержки, что, вероятно, привело к потерям рынков», - такой вопрос прозвучал на пленарном заседании Мажилиса.

По словам С. Жумангарина, причина заключалась в неправильном прогнозировании и планировании.

«В конце 2021 года был принят Закон «О промышленной политике», в котором был предусмотрен такой механизм: покупающие казахстанскую продукцию импортеры высокого передела имеют право на субсидирование ставки вознаграждения, выдаваемые казахстанскими финансовыми организациями. При этом субсидирование ставки вознаграждения должен был проводить финансовый агент, который одновременно занимался страхованием экспортных рисков. На тот момент это был «KazakhExport». Но в процессе работы АРРФР было отказано в назначении «KazakhExport». Единым оператором, поскольку на тот момент компания, согласно Закону «О страховании» не имела права заниматься иными видами деятельности кроме страхования», - отметил министр.

Поэтому, как сообщил зампремьера, министерством было предложено пока использовать потенциал фонда развития «Даму» для проведения субсидирования ставки вознаграждения.

«Даму» согласился. При этом, было необходимо внести изменения в правила приоритетных видов деятельности для продукции высокого передела, которую ведет МИИР. После изменений со стороны МИИР, была открыта дорога для принятия соответствующих правил субсидирования, которые были приняты в конце лета. На сегодняшний день они есть. Но окончательно решить этот вопрос поможет только принятие законопроекта об экспортном страховом агентстве, который сегодня находится в Парламенте. Я слышал, что первое чтение запланировано на конец июня, надеемся в этом году этот законопроект уже в полном виде получить», - сказал он.

С. Жумангарин признал, что вина за это лежит на подотчетном ему ведомстве.

«Самая главная причина – было неправильное планирование и прогнозирование. В основе этого инструмента лежат реальные контракты, в данном случае они были связаны с заводом, который выпускает локомотивы. У нас по ним достаточно хорошая потребность была, 7 локомотивов собирался купить Азербайджан, 4 локомотива Таджикистан, 2 локомотива Кыргызстан. Однако партнеры не договорились о цене, они просят скидку. Кроме того, есть работа, связанная с ремонтом кыргызских вертолетов на 405-ом вертолетном ремонтном заводе. Поэтому причина неосвоения в том, что соответствующих партнеров, которые бы работали с казахстанскими предприятиями, на тот момент не было. Сегодня этот момент прорабатывается, сумма несколько уменьшена в бюджете текущего года, надеемся, что ее освоим. Вину министерства не снимаю, по вине нашего министерства», - добавил министр.