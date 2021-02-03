Почему казахстанские дети не занимаются спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Решетников призвал общественность обратить внимание на необходимость занятия детьми массовым спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ограниченностью мест в бесплатных спортивных секциях, многие родители не могут устроить туда своих детей. Из-за отсутствия финансовых возможностей невозможно устроить ребенка в секцию и на платной основе. Кроме того, существует дефицит мест и в платных группах. Это означает, что дети, которые не посещают спортивные секции, а их у нас в стране более 65%, будут тратить свое свободное время в мобильных гаджетах либо на что-либо другое, менее полезное.

По официальным данным, в Казахстане растет количество детей в возрасте 6-9 лет, страдающих избыточной массой тела из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. По результатам профилактических осмотров детей школьного возраста до 14 лет больше всего дети страдают нарушением зрения, что связано с бесконтрольным пользованием детьми гаджетов», - сказал Сергей Решетников, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Еще одним препятствием для занятия массовым спортом детей, по его мнению, является отсутствие необходимого спортивного инвентаря, особенно в сельской местности. Большинство спортивных сооружений также находятся в неудовлетворительном состоянии. При всем желании подростки в аулах не могут качественно заниматься определенными видами спорта, так как не находят поддержки у местных исполнительных органов.

«По данным Министерства культуры и спорта на всю страну всего насчитывается 107 детских юношеских клубов и 579 детских спортклубов. В республиканском бюджете на увеличение количества детских спортклубов и привлечение детей к массовому спорту предусмотрено 10,9 млрд тенге. У нас в республике сейчас более 6,1 млн детей в возрасте до 17 лет. В стране все родители ждут с нетерпением, когда вступят в силу поправки, предусматривающие введения государственного творческого и спортивного заказов. Когда будут разработаны правила и методика подушевого нормативного финансирования спортивных секций в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах», - отметил депутат.

В связи с этим, мажилисмен считает необходимым принять меры и ответить на следующие вопросы:

1. Представить планы и механизмы, а также конкретные сроки по их реализации регионами в отношении создания спортивных секций и их оснащению необходимым спортивным инвентарем и имуществом.

2. В связи отсутствием или недостаточностью обеспечения обратить особое внимание в этом вопросе образовательным учреждениям, расположенным в сельской местности, в части их оснащения всем необходимым, а также с учетом возможности методологического обеспечения и повышения квалификации для преподавательского состава.

3. Обеспечить возможность публичного обсуждения общественностью готовых правил и методики подушевого нормативного финансирования спортивных секций.

4. Рассмотреть возможность проведения пилотных проектов в регионах для апробации разрабатываемых НПА.

5. Как будет обеспечен контроль целевого использования выделяемых средств, направленных на проведение занятий по спорту и физической культуре детей, а не на строительство и содержание спортивной инфраструктуры и ее оснащение.

6. Какие планируются мероприятия и сроки их реализации по введению в образовательные программы на всех уровнях образования компонента по национальным видам спорта. По каким национальным видам спорта планируется создавать секции.

7. Критерии оценки профессиональной подготовленности и требования к лицам, принимаемым на штатные должности инструкторов по спорту на которых в регионах будет возложена задача по организации кружков, секций и детско-юношеским клубам физической подготовки.

8. Как будет обеспечиваться прозрачность механизма финансирования. Кто будет нести персональную ответственность за реализацию этих программ. Какой показатель качества работы по реализации, критерии оценки KPI эффективности программы по привязке к выделяемым финансовым средствам.



