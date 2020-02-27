Почему казахстанская медицина успешно противостоит коронавирусу, объяснил Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У министра здравоохранения РК Елжана Биртанова журналисты спросили, почему стоит верить надежности казахстанской медицины в противостоянии с короонавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заражение инфекцией не сильно зависит от развитости медицины, честно скажу. Развитые в медицинском плане страны Япония, США, Корея наравне с неразвитыми в медицинском плане странами страдают от инфекции. Эта инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, она не зависит от вашего паспорта и от вашего дохода, поэтому аналогии проводить бессмысленно», - ответил Елжан Биртанов на встрече с представителями СМИ.
При этом министр отметил, что важно понимание казахстанцев о тех мерах, которые принимает Правительство для профилактики распространения коронавируса.
«Вопрос в том, что в более чем 40 странах инфекция есть, и ее темпы продолжают расти», - отметил глава ведомства.
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