Почему казахстанцы стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранени РК Алексей Цой заявил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане в текущем эпидсезоне отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость снижена в 2,2 раза», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, снижение заболеваемости ОРВИ связано с охватом населения, в том числе уязвимых групп населения вакцинацией против гриппа, соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, разобщением организованных коллективов (дошкольные организации, школы, колледжи, вузы).

«Вместе с тем, учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне прошу поручить акимам территорий уже сейчас увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента, что позволит единому дистрибьютеру уже сейчас зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон», - отметил министр.

«В условиях глобального увеличения потребности в вакцине против гриппа эту работу нужно провести уже сейчас», - заключил глава Минздрава.



