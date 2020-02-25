Почему казахстанцы с круизного лайнера летели домой общим бортом, пояснили в КГА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета гражданской авиации пояснил, почему казахстанцы с круизного лайнера «Diamond Princess» летели в Казахстан общим бортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это был регулярный пассажирский рейс между Нур-Султаном и Токио, который выполняется авиакомпанией SCAT. Те пассажиры, которые до этого были пассажирами лайнера «Diamond Princess», приобрели билеты на регулярный рейс в общеустановленном порядке. Авиакомпания, как перевозчик, не владела информацией, что именно эти пассажиры перемещались на этом рейсе. То есть, они могли приобрести билеты на любой другой рейс и прилететь на нем», - сказал Талгат Ластаев журналистам после заседания Правительства.

Он отметил, что у авиакомпании не было информации о том, что пассажиры из «Diamond Princess» летят на этом рейсе.

«Соответственно о том, что после рейса необходим карантин, сотрудникам авиакомпании было сообщено перед вылетом. Японская сторона допустила перемещение этих пассажиров после своего карантина, после тестирования. Они приобрели билеты в общем порядке. Они граждане Республики Казахстан, не было права отказывать в перевозке», - подчеркнул глава КГА.

Как ранее сообщалось, казахстанцы, которые находились на борту лайнера «Diamond Princess» в Японии, в ночь на 24 февраля прибыли в Нур-Султан и помещены на карантин.

Напомним, на борту круизного судна «Diamond Princess» оказались две женщины и двое детей из Казахстана.



