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Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК

26 Февраля 2022 17:38
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Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему граждан Казахстана не вывезли из Украины раньше, пояснил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До начала военных действий самолеты «Air Astana» совершали регулярные рейсы и граждане могли выехать в любое время. Никаких препятствий не было для наших граждан. Небо над Украиной было открытое, самолеты летали, и граждане могли по своему решению выехать из страны. Мы не можем потребовать от граждан, чтобы в такой-то день они должны покинуть страну. Люди сами должны решать. Во-вторых, ссылались на официальную информацию Украины», - пояснил во время брифинга Айбек Смадияров.

Также он добавил, что граждане могли оценить ситуацию сами, изучить новости, принять взвешенное решение.

«Наша обязанность, конечно, помогать нашим гражданам. Мы, как я ранее сказал, опирались на данные, которые предоставляла украинская сторона», - прокомментировал официальный представитель ведомства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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