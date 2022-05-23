23 Мая 2022 13:10

Почему казахстанцам отказывают в льготном автокредитовании в банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор филиала АО Евразийский Банк Назым Уразгулова ответила на вопрос журналистов о частых отказах банков второго уровня в предоставлении льготного автокредита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно политике Национального банка, у нас общие требования. В первую очередь – за последние шесть месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента. Во вторую – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов», - сказала Назым Уразгулова на брифинге в СЦК.

Она привела пример.

«К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тыс. тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% – 50 тыс. тенге. Допустим, если у него на 30 тыс. тенге ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тыс. тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант», - заключила Н. Уразгулова.