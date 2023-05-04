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Почему казахстанцам отказывают в банкротстве

Автор:  
Анеля Касымова
4 Мая 2023, 13:56
Почему казахстанцам отказывают в банкротстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 50 тысяч казахстанцев подали заявки на признание их банкротами. При этом более 36 тысяч из них получили отказы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов объяснил, почему почти 70% заявителей получили отказы в процедуре внесудебного банкротства.

«Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает. Либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно, потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности. Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться частично, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства», - пояснил он в кулуарах Сената Парламента.

Вице-министр подчеркнул, что такое количество отказов является нормой и цифра в 70% была ожидаемой. При разработке законопроекта был изучен международных опыт, в том числе Ближнего зарубежья, западных стран.

«Хочу отметить, что это не полный отказ в применении банкротства. Через три месяца граждане имеют право повторно подать заявление. Процесс идет. Почти 50 тысяч заявок за два месяца, я думаю, это очень хороший результат и хорошая возможность, чтобы поправить свое финансовое состояние», - добавил он.

Как сообщалось ранее, более 6 тысяч заявок были одобрены. Они, по словам вице-министра финансов РК Ержана Биржанова, в течение полугода будут признаны банкротами. Часть заявок находятся в работе.

Напомним, Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 декабря 2022 года.

Ранее была опубликована видеоинструкция, как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz.


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