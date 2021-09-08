Почему Казахстан закупает вакцину против гриппа из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали закуп российской вакцины против гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, процедуры закупа на бюджетные средства регламентированы. Соответственно, все зарегистрированные вакцины могут участвовать в процедурных конкурсах. Выбирается в первую очередь тот поставщик, который предлагает наименьшую цену и эффективность их продукта подтверждена регистрацией», - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

В свою очередь, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, кандидат медицинских наук Айнагуль Куатбаева назвала и другие причины.

«Кроме того, на территории РК Гриппол+ используется уже на протяжении последних более чем пяти лет и мы действительно видим высокую эффективность данной вакцины. И наши медицинские работники очень хорошо ее знают, инструкция полностью освоена, методы и условия хранения наиболее приемлемы для наших медицинских организаций», - отметила спикер.



