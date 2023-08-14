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    14:35, 14 Август 2023 | GMT +6

    Почему Казахстан вновь закупает топливо из России, объяснили в Минэнерго

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики подтвердили факт закупа некоторых видов топлива из Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с прогнозом потребления ГСМ на внутреннем рынке отдельные виды нефтепродуктов импортируются из Российской Федерации (далее – РФ). По битуму 19 июля 2023 года в рамках Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией был подписан Протокол, предусматривающий поставку битума до 300 тысяч тонн в год из РФ», - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции МИА «Казинформ».

    Как говорится в ответе, цена регулируются на основе спроса и предложения.

    «По вопросу импорта бензина АИ-95, учитывая особенность летнего периода отпусков и, следовательно, повышенный спрос и потребление АИ-95, Министерством даны разъяснения о возможности импорта крупными сетями АЗС в рамках Индикативного баланса с Министерством энергетики РФ. При этом цена на АИ-95 не регулируется государством и, следовательно, цены и объем закупок на АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке», - отмечают в ведомстве.

    В Минэнерго также напомнили, что ранее в связи с пожароопасной ситуацией и переизбытком импорта введен конвенционный запрет на ввоз российского авиатоплива по железной дороге с 14 июня по 14 июля текущего года (до стабилизации ситуации на рынке).

    «В настоящее время ситуация на рынке авиатоплива стабилизирована. В связи с вышеизложенным, а также с учетом обращений аэропортов, Министерством не инициировалось продление конвенционного запрета на импорт российского авиатоплива», - говорится в ответе ведомства.


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