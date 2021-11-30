Почему Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом - ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов объяснил, почему Казахстан решил приостановить авиасообщение с Египтом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ходе заседания Правительства Марат Шоранов сообщил , что на Межведомственной комиссии было решено приостановить авиасообщение с Египтом, учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного омикрон-штаммом у лица, прибывшего из Египта.

«Уже в ряде стран, граждане, прибывшие из Египта, выявлены со штаммом «омикрон». В этой связи было принято решение о прекращении авиасообщения. Предварительно, все ограничительные меры будут вступать в силу с 3 декабря 2021 года. Те граждане, которые планировали (отдых - прим.авт.) сейчас совместно с коллегами из Министерства индустрии, будем отрабатывать, чтобы увеличить туристические потоки по другим направлениям. Перенаправить эти потоки», - сказал после заседания Правительства Марат Шоранов.

Он также ответил, что теперь делать людям, которые уже приобрели путевки.

«В первую очередь люди должны понимать, что вызовы, связанные с коронавирусом, еще не завершены. Наша задача сейчас - максимально предотвратить завоз нового штамма в нашу страну. Параллельно, конусно, мы будем проводить работу по секвенации. Вы знаете, что многие страны уже приняли такое решение - часть европейских стран, Израиль, Сингапур. Я думаю, что это правильные меры. Потому что, в первую очередь, задача - не допустить того распространения, тех волн, которые у нас были в прошлом году. Здесь нужно будет взвешенно подойти», - пояснил первый вице-министр.

Как добавил Марат Шоранов, направление в Египет является загруженным среди казахстанцев, около 13 тысяч пассажиропотока зарегистрировано в ноябре.

«Соответствующие меры по приезду наших граждан из Египта, по размещению их на семидневный карантин предусмотрены, ПЦР-тестирование. А также наблюдение в поликлиниках по месту жительства», - сообщил спикер.

Также, как объяснил Марат Шоранов, возвращение денег за путевки не в компетенции Министерства здравоохранения. /

«Всем будет предложены дополнительные альтернативные туристические маршруты. Направлений очень много. У нас есть направления Таиланд, юго-восточная Азия, ОАЭ. Есть варианты», - рассказал первый вице-министр здравоохранения.

Также он сообщил, что с 3 декабря введут ограничение на въезд в Казахстан иностранных граждан из 11 стран. В частности из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

«В основном страны Африки и Гонконг, это означает, что граждане тех стран не будут допускаться в Казахстан. Казахстанцы, несмотря на наличие «зеленого» статуса вакцинации, должны будут сдавать ПЦР-тест на въезде. То есть перед заездом в Казахстан. Даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, все граждане будут размещаться на семидневный карантин в целях обеспечения защиты других слоев населения и предотвращения дальнейшего распространения», - проинформировал Марат Шоранов.