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    11:25, 27 Май 2021 | GMT +6

    Почему Казахстан отстает от развитых стран по производительности труда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов назвал сдерживающие факторы производительности труда в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан по уровню производительности труда отстает от развитых стран в среднем в 5 раз. Основными сдерживающими факторами для его роста со стороны предложения рынка труда является следующее», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    Первое – низкий уровень компетенций рабочей силы. Это относится как к молодежи, которая выходит на рынок труда, так и к нынешней рабочей силе. Сегодня 79% взрослых обладают только простыми навыками в сфере ИКТ.

    Второе – отсутствие непрерывности в развитии навыков работников.

    «Технологии меняются, трудовые функции трансформируются, а трудовые ресурсы «стоят на месте», их навыки не соответствуют рабочим местам, особенно при модернизации производства. Только 17% взрослого населения повышают свою квалификацию. Поэтому необходимо учитывать эти вызовы для достижения баланса на рынке труда», - заключил вице-министр.

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