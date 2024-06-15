Почему Казахстан не перешел на телефонный код +997 - пояснение Минцифры

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подготовило постановление правительства «О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации». В настоящее время действует Соглашение, заключенное между ведомствами связи двух стран.

Как напомнили в ведомстве, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

- В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта, - отметили в МЦРИАП.

В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7.