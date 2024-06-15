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    21:26, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Почему Казахстан не перешел на телефонный код +997 - пояснение Минцифры

    телефон
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подготовило постановление правительства «О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации». В настоящее время действует Соглашение, заключенное между ведомствами связи двух стран.

    Как напомнили в ведомстве, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

    - В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта, - отметили в МЦРИАП.

    В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7.

    - Проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заключения нового Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. В настоящее время ожидается получения Ноты РФ о согласовании проекта, - проинформировали в министерстве.

    Теги:
    МЦРИАП
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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