Почему карагандинским работодателям возвращаются взносы и отчисления за ОСМС
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинским работодателям возвращаются взносы за ОСМС. Почему это происходит и что необходимо делать в таких случаях, пояснили в Карагандинском областном филиале Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В фонде медстрахования увеличилось количество обращений от работодателей региона. В организации и предприятия возвращаются взносы и отчисления за некоторых работников.
Причиной возврата в большинстве случаев стало то, что работник является студентом очного отделения организации образования. Взносы за таких граждан в Фонд медстрахования уже осуществляет государство с момента зачисления в организацию образования. Следовательно, работодатели от уплаты платежей на ОСМС за студентов-работников освобождаются. Пока работник обучается в организации образования по очной форме оплачивать взносы и отчисления работодателю не нужно.
С 1 июля 2021 года установлен форматно-логический контроль на прием платежей на ОСМС в автоматизированной информационной системе «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты РК по категории «Студент», в связи с чем, платежи возвращаются автоматически плательщику за указанных лиц.
Список студентов формируется Государственной корпорацией на основании данных информационной системы Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В свою очередь Государственная корпорация передает вышеуказанный список с данными в Фонд медстрахования для присвоения статуса застрахованности в системе ОСМС.
Фонд не определяет социальный статус граждан и не вправе вносить корректировки в информационной системе по данным студентам.
«Если же работник уже не является лицом, которое обучается по очной форме обучения – окончил учебное заведение, был отчислен и так далее, то для исключения данных этого физического лица из списка студентов необходимо обратиться, в первую очередь, в свое учебное заведение или в Министерство образования РК для исключения сведений из Национальной образовательной базы данных», - пояснила главный эксперт филиала Фонда Жанар Ракишева .
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