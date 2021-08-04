Почему карагандинским работодателям возвращаются взносы и отчисления за ОСМС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинским работодателям возвращаются взносы за ОСМС. Почему это происходит и что необходимо делать в таких случаях, пояснили в Карагандинском областном филиале Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фонде медстрахования увеличилось количество обращений от работодателей региона. В организации и предприятия возвращаются взносы и отчисления за некоторых работников.

Причиной возврата в большинстве случаев стало то, что работник является студентом очного отделения организации образования. Взносы за таких граждан в Фонд медстрахования уже осуществляет государство с момента зачисления в организацию образования. Следовательно, работодатели от уплаты платежей на ОСМС за студентов-работников освобождаются. Пока работник обучается в организации образования по очной форме оплачивать взносы и отчисления работодателю не нужно.

С 1 июля 2021 года установлен форматно-логический контроль на прием платежей на ОСМС в автоматизированной информационной системе «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты РК по категории «Студент», в связи с чем, платежи возвращаются автоматически плательщику за указанных лиц.

Список студентов формируется Государственной корпорацией на основании данных информационной системы Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В свою очередь Государственная корпорация передает вышеуказанный список с данными в Фонд медстрахования для присвоения статуса застрахованности в системе ОСМС.

Фонд не определяет социальный статус граждан и не вправе вносить корректировки в информационной системе по данным студентам.

«Если же работник уже не является лицом, которое обучается по очной форме обучения – окончил учебное заведение, был отчислен и так далее, то для исключения данных этого физического лица из списка студентов необходимо обратиться, в первую очередь, в свое учебное заведение или в Министерство образования РК для исключения сведений из Национальной образовательной базы данных», - пояснила главный эксперт филиала Фонда Жанар Ракишева .



