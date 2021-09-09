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    19:45, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему к вакцинации привлекают розыгрышами и призами – комментарий Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал правомерность привлечения населения к вакцинации посредством розыгрышей и призов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно вакцинации, розыгрышей и призов. Здесь можно смотреть, какая практика мировая – везде, даже в самых развитых странах, такие инструменты применяются в целях популяризации и призыва к вакцинации. Но, тем не менее, вакцинация в Казахстане остается добровольной», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    «Если вы говорите о вреде здоровью посредством вакцинации – пользы от вакцинации гораздо больше, чем нежелательных эффектов от самой вакцинации», - добавил вице-министр.

    Ранее М. Шоранов прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей в поликлиниках.

    «В целом, в сравнении с 2020 годом ситуация с оказанием плановой медицинской помощи населению сейчас значительно выровнялась. Практически все поликлиники, поставщики медицинских услуг первого звена, как государственные, так и частные, работают с населением в полном объеме. Да, возможно, у отдельных поставщиков имеются проблемы с кадровыми ресурсами – как вы знаете, много ресурсов было отвлечено непосредственно на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако мы в рамках работы с Фондом социального медстрахования, с регионами постоянно эти вопросы держим на контроле», - отметил представитель Минздрава.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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