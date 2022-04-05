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    12:07, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Почему изымают допсредства из Нацфонда, объяснил Алибек Куантыров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров пояснил увеличение трансферта из Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему Правительство вновь намерено брать деньги из Нацфонда?», - задали вопрос министру в кулуарах заседания Правительства.

    «Копилка не опустеет. Потому что мы остаемся на том же уровне по активам Нацфонда, более того превысим нижний порог ковенанты в 30% к ВВП. Мы берем деньги на реализацию поручений Главы государства, которые давались с января текущего года, а также на различные программные документы. Нацфонд является инструментом при проведении контрцикличной политики», - пояснил Алибек Куантыров.

    Как отметил глава Миннацэкономики, Нацфонд имеет несколько функций: сберегательную, стабилизационную, антикризисную.

    «Это процесс нормальный, это часть антикризисной контрцикличной политики», - прокомментировал министр.

    Вместе с тем, министр ответил на вопрос касательно увеличения трансферта из Национального фонда.

    «У нас есть дополнительные поступления в связи с высокой ценой на нефть и мы их используем для выполнения поручений Главы государства», - отметил он.

    Глава МНЭ добавил, что на сегодня в Нацфонде осталось 55-56 миллиардов долларов.


    Теги:
    Бюджет Правительство Правительство РК Миннацэкономики Экономика
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