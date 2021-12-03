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Почему изменились пороги минимальной достаточности, ответил председатель правления ЕНПФ

3 Декабря 2021 14:12
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Почему изменились пороги минимальной достаточности, ответил председатель правления ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов объяснил повышение порогов достаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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2 декабря 2021 года подписан закон Республики Казахстан о «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», в котором предусмотрено увеличение ряда социально-экономических параметров с 1 января 2022 года. Минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Также увеличены размеры минимальный пенсии, минимальной базовой пенсионной выплаты и другие социальные параметры.

Как пояснил Жанат Курманов, Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что «порог минимальной достаточности пенсионных накоплений - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете».

Пороги минимальной достаточности (ПМД) ежегодно пересчитываются согласно Методике, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года №1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года), и публикуются в СМИ.

Согласно утвержденной Методике, как отметил Председатель Правления «ЕНПФ», величины ПМД определяются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. В расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

«В связи с изменением данных показателей, в соответствии с действующим постановлением Правительства с 1 января 2022 года, пересчитаны величины ПМД, выше которых граждане могут использовать часть своих сбережений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям», - заключил он.


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#Экономика   #ЕНПФ   #Общество  
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