31 Мая 2022 19:25

Почему избранные сельские акимы добровольно покидают должность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что на место акима в сельских округах претендует по три кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом квартале текущего года был избран 71 аким. Сейчас во всех уголках республики проходят выборы акимов. После окончания будут объявлены результаты. По средним расчетам на одно место акима претендует по два-три претендента, а кое-где их количество достигает и четырех», - сказал Нурлан Абдиров в ходе обучающего семинара «Молодежь и референдум» на базе Академии государственного управления при Президенте РК.

Он также сообщил, что в числе избранных 25 июля прошлого года акимов есть те, кто через полгода покидают свою должность добровольно.

«Они были избраны народом, однако они покидают должность. Таких не много, но примерно, из 71 акима покидают свой пост 10. Причины у всех схожие – заболел, в связи с переездом в другой регион, по семейным обстоятельствам. В ходе встречи с населением регионов и беседы с руководителями областных избирательных комиссий я для себя сделал вывод, что на самом деле причины кроются в том, что население недовольно избранными акимами. Те не смогли своей работой удовлетворить население, не смогли потянуть ее. Есть также причины, когда самому избранному акиму не понравилась работа. Ведь аким должен работать 24 часа в сутки, он днем и ночью должен защищать интересы своего населения», - пояснил Нурлан Абдиров.

Первые выборы акимов сельского уровня в Казахстане прошли 25 июля 2021 года. Голосование проходило в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, тогда в 730 избирательных округах было выдвинуто 2 582 кандидата, на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 - от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины - 1839, женщины - 458.