Почему истекает срок действия единого совокупного платежа, рассказали в КГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов разъяснили сроки действия единого совокупного платежа и о том, что делать плательщикам ЕСП с 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Единый совокупный платеж (ЕСП) изначально вводился временно

на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если они оказывали услуги исключительно физическим лицам и сумма их дохода не превышала 4 млн тенге в год.

Как отметили, в Комитете госдоходов, основная или даже единственная цель, которую преследовало введение ЕСП - вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период, с низкими платежами. И он завершается.

«Сейчас, как известно, идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность должны сделать выбор – быть предпринимателями или стать наемным работником», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.

«Наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business», которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи, декларация при этом не представляется.

Платеж в бюджет составляет 1% от полученного дохода, это ставка индивидуального подоходного налога. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя.

Обязательные пенсионные взносы, они составляют в данном случае 7000 тенге, зачисляются на личный счет в ЕНПФ самого предпринимателя и формируют его пенсионные накопления.

Социальные отчисления равны 2450 тенге, они также учитываются по каждому лицу персонально и определяют размер социальных выплат. Например, при выходе в декретный отпуск.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4900 тенге. Это плата за возможность беспрепятственного обращения в медицинские учреждения, при необходимости», - добавили в КГД.

Стоит отметить, что в текущем году в целях упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, реализуется пилотный проект «Платформенная занятость», в рамках которого удержание и уплату налогов за ИП будет производить интернет-платформа.