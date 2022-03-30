Почему иссушаются Каспий и Балхаш – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Арсен Жаканбаев назвал причину иссушения Каспийского моря и озера Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему уменьшается уровень воды на Каспие? Основную подпитку Каспий получает от реки Кигач, которая считается притоком российской реки Волги. То есть, водный цикл происходит не только на реке Урал, но и на Волге. Из-за этого и происходит маловодие», - сказал Арсен Жаканбаев в эфире программы «Күн тәртібі».

Кроме того, Арсен Жаканбаев сообщил, что между Китаем и Казахстаном прорабатывается соглашение относительно использования вод трансграничных рек двух стран.

«В последнее время в связи с увеличением потребления воды в Китае, наблюдается уменьшение объема воды в реке Или. Эта река на 70% подпитывает озеро Балхаш. На Черном Иртыше также наблюдается маловодье. В итоге мы получаем на 1,5-2 млрд кубометров воды меньше», - отметил руководитель департамента.