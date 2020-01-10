Почему исключили некоторые версии крушения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему основной версией крушения самолета компании «BekAir» в Алматы является обледенение воздушного судна, объяснил вице-премьер РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссией при анализе и изучении данных были выдвинуты четыре версии. Первая – нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Второе – воздействие внешних факторов, таких как: метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и оледенение. Третье – ошибка экипажа в технике пилотирования. Четвертое - отказ авиационной техники», - сказал Роман Скляр на брифинге в СЦК.

Вице-премьер пояснил, что по первой версии комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой нагрузке и центровке самолета не было.

«По второй версии - относительно воздействия внешних факторов - в период выполнения полета ветер на взлетно-посадочной полосе был устойчивый в направлении 130-140 градусов со скоростью один-два метра в секунду. В этих условиях, исходя из направления и скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, а это было 110 секунд – спутный след расчетно сместился влево на расстоянии не менее 50 метров от взлетно-посадочной полосы. Соответственно, он не мог оказать влияние на возникновение и развитие особой ситуации. Кроме этого, в период с 19 часов 25 декабря по 7 часов 27 декабря прошлого года не поступало сообщения от бортов воздушных судов о наличии сдвига ветра и других опасных явлений», - добавил Роман Скляр.

По его словам, с учетом анализа всех данных сдвиг ветра не отмечался.

«Касательно обледенения воздушного судна – комиссия отмечает факт о не исключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток, при условии погоды в период с 24 часов 25 декабря прошлого года до 8 часов 27 декабря прошлого года. По остальным версиям комиссия продолжает работать совместно со специалистами МАК и полномочным органом по расследованию авиационных происшествий Нидерландов. Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», - резюмировал Роман Скляр.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.