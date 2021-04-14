Почему и вакцинированные пассажиры должны предоставлять ПЦР-справку перед посадкой на самолет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему даже вакцинированные пассажиры должны предоставлять ПЦР-справку перед посадкой на самолет - на этот вопрос пояснение дал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле хочу напомнить, что паспорт вакцинации нами внедрен для учета объемов и планирования вакцинации. Чтобы четко определять статус человека, чтобы в системе мы видели, когда человек получил первую дозу вакцины», - сказал первый вице-министр здравоохранения.

Что касается облегчения условий, чтобы снять ограничения по проведению ПЦР-теста, по его словам, сегодня изучен международный опыт и рассмотрена ситуация в тех странах, где достаточно большие объемы вакцинации.

«Они не отменяют правила проведения ПЦР-теста при посадке на воздушное судно. Это связано с тем, что даже человек, получивший вакцину, тем не менее, может быть носителем коронавирусной инфекции, В первую очередь, мы должны заботиться о здоровье всех пассажиров», - пояснил Марат Шоранов.