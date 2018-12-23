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Почему государству выгодно поддерживать бизнес, рассказали в фонде «Даму»

23 Декабря 2018 09:01 92
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Почему государству выгодно поддерживать бизнес, рассказали в фонде «Даму»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность. С 2010 по 2017 годы актюбинскими предпринимателями, участниками программы было выплачено налогов на общую сумму около 51 млрд тенге, что в несколько раз превосходит сумму выплаченных субсидий, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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О ходе реализации госпрограмм поддержки бизнеса рассказали представители филиала фонда «Даму» по Актюбинской области на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.  

«Проведен анализ эффективности реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в регионе с 2010 по 2017 год. По информации Комитета госдоходов, за указанный период участниками программы было уплачено 50,9 млрд тенге налогов. При этом сумма выплаченных субсидий на поддержку бизнеса составила 8,9 млрд тенге, то есть к 1 тенге бюджетных средств в виде налогов было возвращено 6 тенге. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, сохранено 29 тысяч рабочих мест», - сказал директор РФ АО «ФРП «Даму» по Актюбинской области  Берик Нургалиев.

Почему государству выгодно поддерживать бизнес, рассказали в фонде «Даму» 

Кроме того, с каждым годом растет активность местных предпринимателей в  использовании такого инструмента поддержки бизнеса как гарантирование кредитов.   На данный момент филиалом фонда «Даму» выданы гарантии по 94 проектам на общую сумму в 3,6 млрд тенге.

По гарантированию кредитов Актюбинская область находится на первом месте по республике среди регионов наравне с Атырауской областью (94 проекта).

Другим инструментом поддержки отечественного бизнеса является субсидирование процентной ставки по кредиту. В этом направлении подписаны договоры субсидирования по 82 проектам на сумму 6,8 млрд тенге. Активно кредитуются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность (23%), транспорт и складирование (21%), прочие услуги (15%), торговля (13%) и здравоохранение (10%).

Лидирует региональный филиал и по участию в реализации программы «Нурлы жер», в рамках которой только в 2018 году профинансировано 4 проекта на сумму 1 млрд тенге.

 

 

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Ключевые слова: Малый бизнес, Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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