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Почему госорганы поддерживают крупные торговые сети, объяснил Серик Жумангарин

23 Декабря 2021 13:57
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Почему госорганы поддерживают крупные торговые сети, объяснил Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин объяснил поддержку государством крупных торговых сетей в приоритетном порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Почему госорганы лоббируют интересы больших сетей? Маленькие магазины не могут зайти и конкурировать», - такую позицию государства попросили прокомментировать спикера журналисты в кулуарах Сената, приведя в пример Magnum и Small.

«Что касается поддержки крупных торговых сетей, во всем мире торговые сети поддерживают. Но крупные торговые сети занимают, если не ошибаюсь, всего 10%. Все остальное - это базары и так называемые магазины у дома. Мы каждый день выявляем нарушения в крупных торговых сетях - на социально значимые товары не имеют права накручивать больше 15%. Мы каждый раз выявляем нарушения, что не 15%, а 20%», - сказал Серик Жумангарин.

Мелкие торговые точки, по его словам, проверять сложнее.

«А магазины у дома мы даже проверить не можем. По моим данным, непроверенным, там накрутки идут гораздо больше, чем 15%. Мы их проверить не можем из-за моратория, но многие злоупотребляют тем, что они не проверяются. Большая часть инфляции, которую мы имеем за счет того, что продукты растут и так далее, она появляется за счет того, что нарушается закон. Если накрутка на социально значимые товары составляет больше 15% - обогащаются владельцы магазинов у дома, торговых объектов, а у производителя уровень цены не меняется», - отметил он.

«Даже если бы этот уровень остался, мы привели в законное поле, это позволило производителям свою маржинальность повысить. Это для нас важнее. С точки зрения эффективной экономики, для нас производители сегодня важнее, чем тот, кто продает. Хотя организованный продавец на различных уровнях тоже должен поддерживаться. Госполитика в данном вопросе должна быть сбалансирована», - подчеркнул С. Жумангарин.


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#Бизнес   #Экономика   #Другие государственные органы   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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