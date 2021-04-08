Почему гибнут косули в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области обеспокоены падежом косуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях периодически появляются видео с косулями, которые близко подходят к дороге и как будто совсем не боятся людей. Недавно соцсети облетели кадры с погибшими косулями. Североказахстанцы предполагают, что животные гибнут от голода. В этом году высота снежного покрова в регионе превышает норму в два раза, всю зиму и март бушевали метели. Жители региона и зоозащитники предполагают, что масштабы трагедии еще предстоит выяснить, когда растает снег и появится возможность проехать в леса.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира не считают, что в регионе наблюдается массовый падеж косуль.

«Массовой гибели косуль нет, иначе бы мы объявили ЧП. Оснований для беспокойства тоже нет. Наступила весна, доступ к естественным кормам открылся. Мы не отрицаем, что были факты гибели косули. Но связаны они в основном с дорожно-транспортными происшествиями и бродячими собаками. Вдоль дорог есть лесозащитные полосы, состоящие из клена и акации. Косули кормятся тем, что привлекательнее – их привлекает молодая поросль вдоль дорог. С наступлением лета мы каждый год мы имеем факты гибели птиц и молодых лисят, которые попадают под колесами автомобилей», - прокомментировал руководитель отдела инспекции Олег Беспалов.

На своей странице в социальной сети инспекция разместила материал о подкормке диких животных. По информации ведомства, к местам подкормки расчищают пути, проводят мониторинг состояния животных.

«На 30 марта охотничьими хозяйствами выложено 599 тонн сена, 774 тонны зерноотходов, 236 тысяч кормовых веников, 14 тонн соли. Каждое охотничье хозяйство имеет стационарные кормушки и подкормочные площадки на подконтрольной территории, на которых осуществляется подкормка диких животных», - сообщают в инспекции.

Между тем в социальных сетях пользователи размещают видео, как сельчане подкармливают животных.





В инспекции животного мира предостерегают от таких действий. Корм возле дорог может стать причиной аварий, в которых могут пострадать и люди, и животные.

«Если есть желание помочь диким животным, то необходимо связаться с представителем охотничьего хозяйства для согласования и выбора наиболее подходящего и безопасного места», - отметили в инспекции.

На территории Северо-Казахстанской области насчитывается около 18 тысяч особей косуль.



