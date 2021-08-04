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Почему эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной, объяснила Сархат Бейсенова

4 Августа 2021 12:33
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Почему эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной, объяснила Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова назвала причины неблагополучной эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в столице связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации, что способствует быстрому распространению более контагиозного дельта-штамма вируса на территории столицы. Такая ситуация потребовала ужесточения ограничительных и карантинных мер», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, люди с «красным» и «желтым» статусом продолжают считать, что самоизоляция - это добровольная и не слишком обязательная мера , до конца не понимая, что подвергают людей риску заражения, перемещаясь по городу.

«Ведь вирус, попав в организм человека, некоторое время находится в инкубационном состоянии, а подхвативший его даже не подозревает, что, общаясь с другими, передает им страшную заразу. Напомню что, новый вид коронавируса - дельта-штамм - более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности», - заключила спикер.



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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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