Почему энергосберегающие источники не внедрены повсеместно, рассказал Асет Исекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК-Елбасы Асет Исекешев рассказал о причинах, мешающих повсеместному внедрению энергосберегающих источников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перехода к массовому использованию энергосберегающих источников во всех сферах, отраслях и во всех семьях пока не произошло. Что нужно для этого сделать? Мы считаем, что есть два вопроса, на которых нужно сосредоточиться. Все новое – всегда сложное, оно всегда критикуется и всегда непопулярно у населения. Поэтому, в первую очередь, начинать нужно с госсектора. Думаю, что только министерство (Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК - прим. ред) не должно заниматься этой темой – есть акиматы, национальные компании и другие министерства. Если они серьезно не возьмутся за эту тему, сложно будет продвинуться вперед в этом вопросе», - заявил Асет Исекешев на II Международном форуме энергосбережения.

Он привел пример, который показывает значительную экономию средств, которую дает внедрение энергосберегающих источников.

«Ранее в здании министерства мы осуществили самый простой проект, установили самые простые формы энергосбережения – если не ошибаюсь, примерно 30 млн тенге министерство платит за свет, 8 млн экономия. Почти 30% экономии, представьте – всего одно здание. Чтобы продвигать это направление, придется принимать сложные решения. Для это надо иметь мужество, убеждать, доказывать и не бояться. Я приведу в пример кейс из работы в бытность акимом: мы изучили опыт Сингапура и Великобритании, там внедрение новых технологий (Build information model) в строительстве позволило сэкономить энергопотребление по всем зданиям на 25%, а эксплуатацию, сроки строительства – на 25%-30%», - отметил спикер.

Тем не менее, по его словам, на определенном этапе внедрение проекта остановилось.

«Мы инициировали тогда внедрение этого проекта у нас при полной поддержке Правительства и руководства министерства остановилось на среднем уровне, потому что это сложный процесс. Нужно готовить специалистов в архитектурно-строительных институтах, внедрять новые стандарты. Для этого всего нужно добиваться выделения денег, принимать какие-то решения. И тогда это не получилось. Поэтому внедрение таких новых вещей потребует настойчивости и твердости», - подчеркнул А. Исекешев.

Кроме того, как считает он, для этого нужно также менять менталитет населения.

«Как говорил известный стратег Питер Друкер, культура ест стратегию на завтрак. Можно писать какие угодно программы, но если общий менталитет населения, бизнеса и чиновников среднего уровня не будет заточен на это направление, то ничего не получится, потому что, чтобы внедрять энергосбережение нужно либо выделять деньги, либо поднимать тарифы. Но это сразу вызовет шум в соцсетях, население будет против. Пока каждая семья не поймет, что это связано с экологией и сбережением энергии и средств в будущем для государства и для каждой семьи, нужно активно заниматься вопросом информационного сопровождения. Когда бываем за рубежом, мы видим, что там это внедрено повсеместно. Постоянно выключающийся свет во всех помещениях, вода, которая течет 5 секунд. На это стимулирует и государство, и предприятия, и сами родители этим занимаются», - подчеркнул А. Исекешев.