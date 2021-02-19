Почему ЭКО исключили из списка по использованию пенсионных накоплений на лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые виды заболеваний были исключены из списка медицинских услуг для снятия пенсионных накоплений. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые виды заболеваний, которые были включены изначально, они на последнем моменте были исключены. Сейчас мы отрабатываем полностью весь механизм», - сказала Ляззат Ибрагимова,

В свою очередь заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева объяснила, почему из списка была исключена процедура ЭКО.

По ее словам, с 2021 года в Казахстане стартовала спецпрограмма «Аңсаған сәби». Ежегодно на получение квоты выделялось в рамках ОСМС порядка 1000 квот.

«С этого года количество квот увеличено в семь раз - 7 тысяч квот. Поэтому в рамках ОСМС эти услуги будут предоставляться нуждающимся семьям в соответствии с критериями. Мы посмотрим, если действительно будет такая потребность, мы в дальнейшем рассмотрим этот вопрос и можем внести в эти правила», - объяснила Гульнара Сарсенбаева.

Было отмечено, что учитывался и тот факт, что ЭКО не всегда бывает удачным с первой попытки и люди, использовав на это пенсионные накопления, могут еще больше разочароваться.

Ранее были оглашены правила для использования единовременных пенсионных выплат на лечение.