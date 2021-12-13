Почему дорожают квартиры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спрос на недвижимость в стране в эти недели вырос вдвое, сообщают представители Казахстанской Федерации недвижимости. По их наблюдениям, на рынке происходит спекулятивное повышение цен на квадратные метры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ КВАРТИРЫ?

Рынок недвижимости Казахстана весь декабрь будоражат события, связанные с возможным повышением порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений. Напомним, по поручению Касым-Жомарта Токаева, сроки действия прежних порогов продлят до 1 апреля 2022 года. Но до заявления Президента страны спрос на квартиры резко вырос во всех регионах. По наблюдениям главы Казахстанской федерации недвижимости Ермека Мусрепова, квадратные метры в стране подорожали примерно на 10%. Дело в том, что ажиотажным спросом успели воспользоваться отдельные застройщики. Произошёл рост цен и на вторичном рынке. Покупателям с таким раскладом приходится смиряться. Ведь многие планировали улучшить жилищные условия благодаря пенсионным накоплениям.

По словам Мусрепова, наиболее активно люди скупают квартиры в жилых комплексах эконом класса. При возведении таких домов используются, в основном, стройматериалы отечественного производства. Доля импортных составляет примерно 40%. Есть прогнозы, что на фоне растущего спроса квадратные метры жилья 4-ой категории к весне могут подорожать ещё на 10%.

Стоимость элитного жилья и недвижимости бизнес-класса больше зависит от курса доллара и цен на импортные материалы. В этом сегменте эксперт резкого скачка цен не ждёт. Но, не исключает, что спекулятивное давление на рынок может сохраниться вплоть до апреля.

«Ажиотаж на рынке будет продолжаться все эти месяцы. Пока возможность снять часть пенсионных накоплений не будет исчерпана для населения. Не думаю, что квартиры будут ещё сильнее дорожать, чем сейчас. Недвижимость в Казахстане и без того переоценена. Тот перегрев, который мы ощущаем, может достичь предела. Мы уже на грани такого процесса», - считает президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

РАСТУТ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ИЗ КНР

Транспортные компании страны смогли вывезти свыше 50% грузов, застрявших на границе с КНР.

По словам представителя отрасли Оксаны Сорокиной, большие сложности возникают у экспедиторов с контейнерами, застрявшими ещё с лета. Их доставка обходится дороже с учётом длительного хранения. Растут и тарифы особенно в сфере автоперевозок.

Оксана Сорокина говорит, что машины по разумной цене от крупных перевозчиков приходится долго ждать. А услуги более мелких частников подорожали настолько, что перевозка груза из КНР до Алматы обходится порой дороже, чем в Европу.

По железнодорожным перевозкам экспедиторы не могут добиться прозрачности в системе формирования списков грузов, которым можно проезжать. Сохраняется неопределенность по срокам буквально каждой поставки, и конечной стоимости перевозки. Представители отрасли отправили ряд обращений во все инстанции, но ответы на них приходят в основном формальные, говорит Сорокина. Логисты делают выводы, что, несмотря на проводимые переговоры, госорганам сложно добиться от КНР обратной связи.

«Станция «Урумчи» официально закрыта до конца года, но при этом точечно происходят какие-то выходы. И мы не знаем, как это клиентам комментировать? При этом есть официальный документ. И тут я уже не понимаю, то ли мы всей отраслью экспедиторской Казахстана не умеем работать, то ли действительно в Китае происходит какая-то фантасмагория? Но поддержки, к сожалению, мы ниоткуда не получаем. Всё, что идёт, идёт исключительно нашей кровью, потом и нервами», - отметила представитель логистических компаний Оксана Сорокина.

ЭКСПЕРТЫ: СЛОЖНОСТИ В ЛОГИСТИКЕ - ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

По оценкам Евразийского банка развития, за 10 лет контейнерные перевозки из Китая в Европу через ЕАЭС выросли с семи тысяч контейнеров в год до почти шестисот тысяч. Одним из наиболее перспективных направлений главный экономист банка Евгений Винокуров называет международный транспортный коридор «Север-Юг», ветки которого проходят и через Казахстан.

По расчётам аналитиков, в ближайшие 10 лет объёмы можно нарастить почти до 13 миллионов тонн грузов в год. Страны союза сейчас заинтересованы в развитии инфраструктурных проектов, в том числе цифровых. Экономист отмечает, что в период пандемии впервые тарифы на ж/д перевозки стали дешевле морского фрахта. В перспективе ситуация может измениться, и железнодорожные поставки начнут дорожать. Но их главное преимущество - скорость. Мировые сложности в логистике Винокуров считает временным явлением.

Что касается ситуации на границе с КНР, по словам эксперта, основная причина здесь в росте объёмов грузопотока.

По его словам, с аналогичными проблемами сталкиваются и российские перевозчики. В частности, на Дальнем Востоке. Помимо этого, на терминале «Достык» в ожидании пропуска простаивают и российские грузы.

«Эта проблема переросла Казахстан и вышла на межгосударственный уровень. На мой взгляд, Россия также заинтересована в ее решении. Напрашивается координация усилий российской и казахстанской стороны по диалогу с Китаем, чтобы разрулить те проблемы, которые не требуют вложений. Проблемы регуляторные и проблемы политики, чтобы в моменте снизить остроту проблемы», - отметил Евгений Винокуров.







