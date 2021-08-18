Почему дорожают комуслуги, объяснили в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай перечислил факторы, влияющие на повышение тарифов комуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что на конечный уровень тарифа комуслуг оказывает значительное влияние уровень цен стратегических товаров, таких как уголь, газ, мазут, электроэнергия. К примеру, в конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения до 50% составляет себестоимость топлива. В конечной стоимости газоснабжение до 80% занимает стоимость оптовой цены на газ», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

По его словам, основными факторами, влияющими на повышение тарифов являются такие регулируемые факторы, как рост оптовых цен на товарный газ до 10%, рост тарифов на электроэнергию энергопроизводящих организаций в среднем на 15%, внедрение надбавки за поддержку на использование ВИЭ, повышение тарифов энергопроизводящих организаций с учетом надбавки ВИЭ в среднем произошло на 7,2%.

«Как нерегулируемые факторы – это передача субъектам естественных монополий бесхозных сетей, затраты на содержание сетей с учетом принятия их в доверительное управление, рост стоимости угля (произошло на 9%)», - заключил спикер.