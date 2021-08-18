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Почему дорожают комуслуги, объяснили в Миннацэкономики РК

18 Августа 2021 13:12
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Почему дорожают комуслуги, объяснили в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай перечислил факторы, влияющие на повышение тарифов комуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо отметить, что на конечный уровень тарифа комуслуг оказывает значительное влияние уровень цен стратегических товаров, таких как уголь, газ, мазут, электроэнергия. К примеру, в конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения до 50% составляет себестоимость топлива. В конечной стоимости газоснабжение до 80% занимает стоимость оптовой цены на газ», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

По его словам, основными факторами, влияющими на повышение тарифов являются такие регулируемые факторы, как рост оптовых цен на товарный газ до 10%, рост тарифов на электроэнергию энергопроизводящих организаций в среднем на 15%, внедрение надбавки за поддержку на использование ВИЭ, повышение тарифов энергопроизводящих организаций с учетом надбавки ВИЭ в среднем произошло на 7,2%.

«Как нерегулируемые факторы – это передача субъектам естественных монополий бесхозных сетей, затраты на содержание сетей с учетом принятия их в доверительное управление, рост стоимости угля (произошло на 9%)», - заключил спикер.

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#Нур-Султан   #Экономика   #Другие государственные органы   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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